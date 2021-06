Turchia-Italia 0-3, ultimi cambi per Mancini: nel finale dentro Chiesa, Belotti e Bernardeschi

Terzo, quarto e quinto cambio per l'Italia di Roberto Mancini, che tra l'81', l'82' e l'86' ha mandato in campo rispettivamente Chiesa, Belotti e Bernardeschi per Insigne, Immobile e Berardi. Gli azzurri continuano a condurre sulla Turchia per 3-0 a pochi minuti dalla fine del match.