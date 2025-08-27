Tutto su Ziolkowski, il gigantesco nuovo Zio giallorosso che Gasperini voleva già all'Atalanta

Faccia da ragazzino, stazza da gigante. È questa la prima impressione su Jan Ziolkowski, centrale classe 2005 che Massara sta per consegnare a mister Gasperini. Già cercato dal nuovo allenatore giallorosso ai tempi dell'Atalanta, il polacco lascerà il Legia Varsavia per portare centimetri preziosi alla difesa della Roma. Magari dopo un periodo di adattamento necessario per entrare nei meccanismi del calcio italiano.

Le caratteristiche di Ziolkowski

Pur essendo ancora un po' leggero a livello muscolare, il talento di soli 20 anni somiglia più come approccio al ruolo a un difensore vecchio stile che vanta grandi abilità in fase di marcatura e un po' meno col pallone tra i piedi. Figlio di un maestro di arti marziali miste, dal padre Ziolkowski ha preso disciplina, forza e autocontrollo. Tutte qualità che hanno contribuito a convincere gli uomini mercato della Roma a puntare su di lui.

La Samp presentò un'offerta

C'è un ultimo retroscena da raccontare: sul difensore delle nazionali giovanili polacche aveva messo gli occhi nel nostro Paese pure la Sampdoria, che nel 2023 presenterò un'offerta, anche se alla fine non se ne fece di nulla. "Zio" è il modo in cui viene chiamato da tutti, una semplice abbreviazione del suo cognome, che racchiude però un grande potenziale.