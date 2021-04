Udinese-Cagliari 0-1, la pagelle: Nainggolan trascina, Joao Pedro segna. Male l'attacco di casa

Vittoria di piramidale importanza in chiave salvezza per il Cagliari. La squadra di Semplici, dopo l'incredibile successo contro il Parma di sabato scorso, espugna la Dacia Arena grazie a un calcio di rigore trasformato da Joao Pedro a inizio ripresa.

UDINESE

Musso 6 - Non impeccabile nel primo tempo su una conclusione dalla distanza di Marin (anche se la sfera gli rimbalza davanti). Quasi intercetta il rigore di Joao Pedro.

Becao 5,5 - Soffre un po' le scorribande di Nainggolan e i movimenti di Joao Pedro. In generale non riesce a dare sicurezza al reparto arretrato.

Bonifazi 6 - Controlla senza troppi problemi Pavoletti e si sgancia spesso in proiezione offensiva. Il migliore del terzetto di difesa.

Nuytinck 6 - Esperienza e qualità per sbrogliare le situazioni più complicate, ma anche qualche sbavatura che può costare cara alla sua squadra. (Dal 79' Braaf 6 - Dà velocità e mette in crisi la difesa isolana con un paio di giocate).

Molina 5 - Meno bene rispetto alle ultime uscite. Un po' troppo sulle sue, sfonda raramente e si preoccupa molto delle incursioni di Asamoah. Nella ripresa è suo l'intervento che porta Guida (aiutato dal VAR) a concedere il rigore trasformato da Joao Pedro.

Pereyra 5,5 - In assenza di De Paul, è lui l'unico che può accendere la luce e creare presupposti pericolosi. Nella ripresa, però, scompare dalla partita. (Dall'86' Llorente s.v.).

Walace 6,5 - Una sventola dalla distanza nel primo tempo, poi tanta sostanza in mezzo al campo e un paio di iniziative interessanti, contro avversari più tecnici e dinamici.

Arslan 5,5 - Primo tempo al piccolo trotto, in cui fa fatica a prendere le misure e non mostra grandi numeri. Perde diversi palloni, non riesce a dare qualità.

Stryger Larsen 5,5 - Schierato sulla corsia mancina, il danese si perde spesso Nandez, che sembra a suo agio. (Dall'86' Ouwejan s.v.).

Forestieri 5 - Una comparsa, si nota solo per il fallo subito da Marin e rilevato con il VAR che cancella la rete di Joao Pedro. (Dal 60' Nestorovski 5,5 - Una traversa, un gol divorato e tanto movimento. Almeno dà la scossa e crea pericoli, ma l'errore è clamoroso).

Okaka 5,5 - Il duello con Godin è uno dei più interessanti della serata. Lotta come un leone, ma è troppo isolato e non fa mai male alla difesa ospite.

Allenatore: Luca Gotti 5,5 - L'Udinese si sveglia solo dopo il gol di Joao Pedro e l'ingresso in campo di Nestorovski e Braaf. L'assenza di De Paul è pesantissima nell'economia del gioco: la manovra è lenta e prevedibile, gli attaccanti ricevono pochi rifornimenti se non quando i terzini riescono a mettere dentro qualche cross. Poche soluzioni, bene solo i cambi.

CAGLIARI

Vicario 6,5 - Padrone della situazione nelle uscite in presa alta. Sicuro tra i pali, risponde presente ogni volta che viene chiamato in causa. Salva il risultato con una parata non semplice su Braaf.

Ceppitelli 6 - Ritrova una maglia da titolare dopo oltre un mese. Calma e sangue freddo nella gestione dei palloni potenzialmente pericolosi.

Godin 6 - Non abbocca mai alle finte di Pereyra, va a prendere alto Okaka con una marcatura a uomo che ricorda quelle di una volta. Nella parte finale del match però non riesce a tenere alta la difesa.

Carboni 6,5 - Confermato sul centro sinistra gioca con personalità, quasi da regista difensivo facendo partire l'azione dal basso. Si procura il calcio di rigore in una delle sue licenze offensive.

Nandez 6,5 - Sembra che abbia il motorino e prendergli la targa quando cambia marcia è dura. Che sia per andare sul fondo e andare al cross o per tagliare verso il centro non fa differenza.

Marin 6 - Nel primo tempo frana su Forestieri causando l'annullamento del gol di Joao Pedro. Recupera tanti palloni, non li gestisce sempre nel modo migliore ma non si risparmia. (87' Zappa)

Nainggolan 7 - Sfiora il gol con una giocata super e manda in porta Joao Pedro in occasione del gol annullato dal Var. Lavora prezioso tra le linee e in fase di non possesso. L'ammonizione che gli costerà la Roma è l'unica nota negativa della serata.

Deiola 6,5 - La sorpresa di Semplici, ripaga la fiducia del tecnico. Sempre presente nella partita, non ha paura di prendersi responsabilità. (77' Duncan sv)

Asamoah 5,5 - Un po' arrugginito dalla tanta inattività, la reattività non è quella dei giorni migliori. Si aggrappa all'esperienza ma rischia la frittata con un intervento goffo.

Joao Pedro 6,5 - Non segnava da cinque giornate e la cosa iniziava a pesargli. Il Var rende vana la sua prodezza, si riscatta dagli undici metri regalando alla squadra tre punti fondamentali. (77' Simeone)

Pavoletti 6 - Partita di grande sacrificio. Pronti, via, colpisce subito un palo. Sgomita con i centrali bianconeri che reggono il confronto sul piano fisico. (90' Rugani sv).

Allenatore: Semplici 6,5 - Centra la seconda vittoria consecutiva riaprendo i giochi per la salvezza. La squadra è viva e lo dimostra con la personalità con la quale approccia la partita aggredendo subito gli avversari.