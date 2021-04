Udinese-Cagliari, le formazioni ufficiali: Asamoah titolare, Gotti sceglie Forestieri-Okaka davanti

Partita importantissima per Udinese e Cagliari, che vogliono dare continuità alle vittorie ottenute nell'ultimo turno rispettivamente contro Crotone e Parma. I sardi, in particolare, hanno bisogno dei tre punti per continuare a coltivare le speranze di salvezza. Luca Gotti deve rinunciare a Rodrigo De Paul: in mezzo al campo ci sono ereyra, Walace e Arslan, davanti Okaka e Forestieri. Leonardo Semplici si affida di nuovo alla coppia Joao Pedro-Pavoletti, con Nandez e Asamoah larghi e Vicario tra i pali.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, Pereyra, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Okaka, Forestieri. A disp.: Scuffet, Gasparini, Samir, Ouwejan, Makengo, Braaf, Micin, Nestorovski, Llorente, De Maio, Zeegelaar. Allenatore: Luca Gotti

Cagliari (3-5-2): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Nainggolan, Deiola, Asamoah; Joao Pedro, Pavoletti. A disp: Aresti, Ciocci; Calabresi, Klavan, Lykogiannis, Rugani, Walukiewicz, Zappa; Duncan; Cerri, Pereiro, Simeone. Allenatore: Leonardo Semplici.