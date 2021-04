Udinese, De Paul: "Torno a casa soddisfatto per la prestazione. Perso per un episodio"

Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Udinese, commenta così a Sky Sport il match vinto contro il Torino: "Vince chi segna, noi abbiamo provato ma non siamo stati bravi negli ultimi metri. Poi c'è stato un episodio che ci ha lasciati senza punti, ma siamo abituati a pedalare e a fare punti quando ce n'è bisogno. Andiamo a casa con amarezza ma tranquilli per la prestazione".

Cosa le ha detto Doveri?

"Mi ha detto che il rigore non c'era. Non possiamo guardare solo gli episodi, però, altrimenti non si cresce".

Il ruolo?

"Io mi trovo bene in questa posizione, poi non dipende da me dove giocare. Oggi non siamo riusciti a segnare, ma la colpa è anche di chi è a centrocampo e non solo degli attaccanti. Ribadisco che sono soddisfatto per la prestazione, meno per il fatto che un episodio ci impedisce di portare a casa dei punti".