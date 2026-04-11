Live TMW Udinese, Ekkelenkamp: "Mi sento pronto per la nazionale, ma l'Olanda è forte"

Jurgen Ekkelekamp, centrocampista dell'Udinese, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Udinese, sfida valida per la 32esima giornata di Serie A.

Come hai interpretato il secondo gol?

"Come contro il Genoa: Zaniolo ha crossato e io di testa. Sono molto felice".

Ora siete liberi di testa...

"Si, con la testa libera è più facile. Non abbiamo nulla da perdere. È stata una bella partita per noi oggi".

Sei in crescita...

"Mi piace la posizione vicino alla punta, sono più in area e posso fare più gol. in cosa posso migliorare? Si direbbe con la testa, ma ho segnato due gol di testa".

Ti senti pronto per la nazionale maggiore?

"Sì, un po', ma il centrocampo in Olanda è molto forte. Non è impossibile, ma io sono sempre pronto".

Il Milan ha uno dei centrocampo più forti della Serie A?

"Il loro centrocampo è molto forte, ma il nostro anche".