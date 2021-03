Udinese, Gotti: "Llorente un esempio in campo. Prestazione sontuosa di Walace"

vedi letture

Al termine del successo maturato contro il Sassuolo, il tecnico bianconero Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: "Avevamo tre partite in sei giorni, non siamo molti al momento e anche oggi c'erano in panchina quattro giocatori indisponibili che abbiamo portato perché stessero insieme agli altri. Avere così tante sfide ravvicinate è provante sia dal punto di vista fisico che mentale perché rimettere insieme tutte le energie in pochissimo tempo non è per niente facile. Il Sassuolo gioca bene e fa un grande possesso ma siamo stati bravi a neutralizzarlo con un grande atteggiamento per tutti e 90 i minuti, sfruttando sempre bene gli spazi che si sono creati. Tutti quelli che ho visto oggi sono segnali molto positivi e noto che si susseguono regolarmente da un po' e non sono sporadici. Llorente? Ha aiutato la squadra e ha dato l'esempio per tutto il tempo in cui è stato in campo, si è sempre impegnato anche a ripiegare in difesa dando una mano ai compagni. Sicuramente è bello avere la possibilità di sottolineare l'atteggiamento della squadra di stasera e voglio spendere qualche parola per le prestazioni di Walace, che reputo sontuosa, e di De Maio, che si è ritrovato a giocare da titolare dopo un lungo periodo in cui non è stato utilizzato regolarmente ma ha giocato benissimo. Non ci siamo ancora dati altri obiettivi, in questo momento del campionato la classifica ci permette di affrontare partita per partita i prossimi impegni con maggiore serenità e consapevolezza".