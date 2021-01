Udinese-Inter 0-0, Marani: "Restare dietro al Milan sembra un po' il destino dei nerazzurri"

L'Inter non va oltre lo 0-0 sul campo dell'Udinese e non riesce a balzare in vetta alla classifica sfruttando il k.o. del Milan. Matteo Marani, vice-direttore di Sky Sport, nel post-partita ha commentato così direttamente dagli studi dell'emittente satellitare: "Inter lenta, imprecisa, ha perso una grande opportunità. Mi sembra un po' il destino dell'Inter: non approfittare delle chance e restare dietro al Milan. Musso? Faccio una battuta: forse è pronto per la porta dell'Inter?".