Udinese, Kabasele al 45': "Fullkrug attaccante di ruolo, la ripresa sarà molto difficile"
TUTTO mercato WEB
Christian Kabasele, difensore dell'Udinese, è stato intervistato da DAZN prima del secondo tempo contro l'Udinese: "Fullkrug è un attaccante di ruolo, sarà più pesante in area di rigore. Il secondo tempo sarà molto difficile, dovremo essere molto bravi per prenderci questi tre punti".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, il punto sul futuro di Conte. Se dovesse essere addio occhio a Italiano. De Bruyne resta. E piace Ríos del Benfica. Inter e Bastoni: la situazione. Per il futuro Muharemovic e Ordoñez le piste più concrete
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"