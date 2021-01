Udinese, Marino: "De Paul? I Pozzo non mollano i top player a gennaio"

Il direttore generale dell'Udinese, Pierpaolo Marino, ha parlato ai microfoni di DAZN circa il futuro di De Paul, chiacchieratissimo in ambito mercato. "I Pozzo non mollano mai i top player a gennaio. Non posso che confermare andrà via probabilmente se avrà le giuste richieste nell’estate prossima”.