Udinese, Okoye: "Due anni fa potevo andare all'Inter, ma poi hanno preso Pepo Martinez"

Maduka Okoye, portiere dell'Udinese, ha raccontato anche un interessante retroscena di mercato nell'intervista concessa oggi al Corriere dello Sport. Questo un estratto sull'Inter sfiorata nel 2024: "Sì, due anni fa, poi hanno preso Martinez".

"Sto bene dove sto", ha proseguito l'estremo difensore bianconero, negando di avere qualsiasi tipo di rimpianto. La conversazione si è spostata poi sulla rosa del club friulano e sui suoi compagni di squadra: "Siamo un gruppo compatto, confermo. C’è una bella energia che non è arrivata per caso. Ci abbiamo lavorato tanto e abbiamo un allenatore che ci prepara nel migliore dei modi".

Sui leader dell'Udinese, Okoye poi aggiunge: "Kabasele ci aiuta, porta esperienza e sicurezza. Poi il capitano Karlström e anche Zaniolo, che in campo fa la differenza. In generale, però, mi piace parlare di gruppo guidato da un allenatore come Runjaic: bravissimo".