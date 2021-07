Udinese, per il mediano Coulibaly si prospetta un ritorno a Salerno

Il futuro di Mamadou Coulibaly potrebbe essere ancora a Salerno. Il centrocampista classe '99 è tornato all'Udinese dopo sei mesi in prestito nel club campano, con cui ha conquistato la promozione in Serie A, ma non rientra nei piani del club friulano. Per questo, secondo quanto riferito da Trivenetogoal.it, potrebbe tornare a vestire la maglia granata dove ritroverebbe quel Castori che lo aveva voluto fortemente sei mesi fa.