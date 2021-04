Udinese, Pereyra: "De Paul dà forza a tutta la squadra. Ha una qualità enorme"

Nella sua intervista a Udinese Tv, Roberto Pereyra, centrocampista bianconero, ha parlato anche del suo compagno di squadra, Rodrigo De Paul: "Questa estate eravamo in vacanza insieme ed è stato lui a consigliarmi di venire a Udine. Lavorare con lui è molto bello, non capita spesso di allenarsi con un amico prima ancora che con un compagno. La sua presenza dà forza non solo a me ma a tutta la squadra. Rodrigo ha enormi qualità e una struttura fisica davvero invidiabile".