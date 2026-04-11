Live TMW Udinese, Runjaic: "Se Zaniolo continua così certo avrà chance di tornare in Nazionale"

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Udinese, sfida valida per la 32esima giornata di Serie A.

San Siro vi porta bene quest'anno...

"C'è un bel feeling qui. Nessuno si aspettava che avremmo fatto una partita del genere. La squadra ha fatto una buona gara, come successo ad agosto con l'Inter. La partita era equilibrata, poi un gol cambia tutto. Poi è vero che il Milan ha avuto tante occasioni per segnare, ma non ci è riuscito e noi l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto anche un pizzico di fortuna. Questo è il calcio. La vittoria è per i nostri tifosi. Non è facile essere l'Udinese e affrontare questa pressione qui a San Siro in questa maniera. Ancora una volta: sono felice per i giocatori, per i tifosi e per il club".

Zaniolo?

"Noi attacchiamo insieme e difendiamo assieme. Il Milan ha qualità individuali superiori alle nostre, ma noi abbiamo giocato con tanta energia. Zaniolo ha fatto una grandissima gara, con grande disciplina, anche in fase difensiva; lui sta migliorando, è nel processo, potrebbe fare ancora meglio. Sono tanto felice di come sta giocando: se continua così avrà certamente chance di tornare a giocare per la Nazionale".

Come sta Davis?

"Non sappiamo cosa sia accaduto, vedremo nei prossimi giorni. Ha fatto una partita molto intensa".

L'esultanza di Atta?

"Un minuto prima gli avevo cambiato posizione, spostandolo a numero 10 e ha fatto gol".