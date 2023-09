Udinese, Sottil: "Questa è la miglior partita dell'anno, da allenatore non posso dire nulla ai miei"

L'Udinese crea, gioca ma alla fine esce sconfitta contro la Fiorentina. Un 2-0 per i viola che non fotografa esattamente il match della Dacia Arena tanto che Andrea Sottil, allenatore dell'Udinese, non ha nulla da recriminare ai suoi ragazzi: "Difficile andare a casa, soprattutto per i ragazzi, mi dispiace per loro. Sotto il profilo del gioco non c'è stata partita, non ho niente da recriminare ai ragazzi. Abbiamo pressato forte, loro si sono affacciati una volta in area. Sembra un paradosso ma questa è la miglior partita dall'inizio della stagione. Dobbiamo sicuramente essere più cinici, ma non mi sento di dire nulla di negativo. Da allenatore vado fiero di quello che hanno fatto i miei ragazzi che hanno giocato una grande partita", le sue parole ai microfoni di DAZN.

Cosa vi sta mancando?

"Ci manca la vittoria. Abbiamo cambiato molto, abbiamo giocatori importanti fuori per infortunio ma non mi piace piangermi addosso. Quella di Lucca, ad esempio, è una situazione in cui dobbiamo fare gol, così come quella di Thauvin nel primo tempo. Dobbiamo lavorare ma con questo tipo di prestazioni arriveranno anche le vittorie".

Lucca che partita ha fatto?

"Grande partita per lui, come tutti i suoi compagni. E' in crescita, non ha mai fatto la Serie A. Combatte, tiene palla e i gol arriveranno. Sono contento della sua prestazione. Sa che quel gol andava fatto, sa benissimo dove migliorare e dove crescere come squadra".