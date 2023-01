ufficiale Alex Ferrari nuovo difensore della Cremonese. Lascia la Samp in prestito

Alex Ferrari è ufficialmente un nuovo difensore della Cremonese. "U.S. Cremonese - si legge - comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da UC Sampdoria il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alex Ferrari. Nato a Modena il 1 luglio 1994, Ferrari è un difensore centrale che può essere impiegato anche come laterale. Dopo gli inizi nella Polisportiva Modena Est, Ferrari è cresciuto nel settore giovanile del Bologna. In carriera ha indossato anche le maglie di Crotone, Verona e Sampdoria giocando 112 partite in Serie A (2 gol) e 25 in Serie B. Ferrari è tra i protagonisti dell’Under 21 azzurra che concluse al 3° posto gli Europei del 2017".