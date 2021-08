ufficiale Ante Coric saluta la Roma. Il centrocampista va in prestito allo Zurigo

Con un tweet sul proprio profilo ufficiale, la Roma ha annunciato la cessione di Ante Coric - centrocampista croato classe '97 - in prestito allo Zurigo: "Ante Coric ceduto in prestito allo Zurigo. In bocca al lupo!".