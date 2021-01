ufficiale Cagliari, dalla Folgore Caratese arriva Kouda: foto e dettagli

Rinforzo in prospettiva per il Cagliari che guarda al futuro e si assicura un talento della Folgore Caratese. Preso Rachid Kouda, a lungo osservato da vicino - come testimonia la foto - sia da Conti che da Riccardo Guffanti, l’occhio rossoblu in giro per il mondo. Prestito con riscatto e una percentuale del 20% sulla futura vendita al club che ha lanciato il classe 2002 tra i grandi del calcio. Un investimento che guarda al futuro, anticipando l’agguerrita concorrenza di altre squadre come Monza e Genoa (e non solo) che si erano avvicinate al giocatore. Il Cagliari è stato più veloce, Rachid Kouda - nella foto di TuttoMercatoWeb con il Presidente della Folgore Caratese Michele Criscitiello - sorride, dalle 17 sarà in Sardegna, pronto per una nuova grande avventura nell’olimpo del pallone...