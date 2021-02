ufficiale Candreva e non solo. Samp, scattati i riscatti per La Gumina e Torregrossa: i dettagli

Non solo Antonio Candreva, calciatore il cui riscatto è scattato alla prima partita o al primo punto della Sampdoria dopo la data del 1° febbraio 2021. Per la Sampdoria nell'ultimo fine settimana sono scattati altri due obblighi di riscatto. Il primo è quello di Antonino La Gumina, acquistato il 31 gennaio 2020 dall'Empoli in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto vincolato al primo punto conquistato dai blucerchiati in questo girone di ritorno, cosa che è avvenuta ieri contro il Benevento.

Per Ernesto Torregrossa, arrivato invece nell'ultima finestra di calciomercato, l'obbligo di riscatto era vincolato al primo punto conquistato dopo la chiusura della sessione invernale di calciomercato.

La Gumina costerà alla Sampdoria 6 milioni di euro. Poco meno Ernesto Torregrossa: 5.5 milioni di euro.