ufficiale Czyz lascia la Lazio e va al Warta Poznan. Gli era stato offerto il rinnovo

Il centrocampista polacco Szymon Czyz lascia la Lazio a scadenza di contratto. Classe 2001, dopo tre anni nella Capitale il giocatori di Gdynia ha deciso di lasciare l'Italia e tornare a casa per firmare un contratto triennale col Warta Poznan.

"Siamo molto contenti perché è un ragazzo giovane e talentuoso che ha già esordito in Champions League, si è allenato con la prima squadra della Lazio ed è stato in squadra in diverse partite di Serie A. Siamo ancora più contenti che Szymon abbia scelto il Warta perché dopo la nostra offerta anche la Lazio gli ha offerto il rinnovo. A quel punto, però, il giocatore era già convinto che il Warta Poznan fosse la scelta migliore per lui e ha deciso di scegliere noi", ha detto Robert Graf, direttore sportivo del club di Poznan.