ufficiale Fiorentina, ceduto Dalle Mura in prestito alla Cremonese

La Fiorentina ha ceduto il giovane Christian Dalle Mura in prestito alla Cremonese. Questo il comunicato ufficiale del club viola: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christian Dalle Mura all' U.S. Cremonese".