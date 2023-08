Lo Shamrock Rovers ha annunciato l'addio in direzione Frosinone di Justin Ferizaj. Classe 2005 irlandese con origini albanesi, un prospetto che fa della duttilità uno dei suoi principali punti di forza: innate abilità nel rivestire il ruolo di play, dando il via alla risalita del campo palla a terra, ma anche versatili capacità nel sapersi adattare a differenti situazioni di gioco.

Shamrock Rovers F.C. confirms the transfer of Academy graduate and first team midfielder Justin Ferizaj to Italian Serie A club, Frosinone Calcio.

All at the club wish Justin well with his career development in Italy and at National team level. https://t.co/1xV3PP5sn9 pic.twitter.com/fpBtpItnJ6

— Shamrock Rovers FC (@ShamrockRovers) August 22, 2023