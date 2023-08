ufficiale Frosinone, risoluzione consensuale con l'esterno 2003 tunisino Ayoub Afi

Con una nota sul proprio profilo Twitter, il Frosinone ha annunciato la risoluzione del contratto di Ayoub Afi, esterno classe 2003 che era arrivato dallo Spezia nell'estate del 2022: "Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Ayoub Afi per la risoluzione consensuale del contratto".

Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Ayoub Afi per la risoluzione consensuale del contratto. — Frosinone Calcio (@Frosinone1928) August 22, 2023

La passata stagione.

Nella passata stagione Afi era stato aggregato alla rosa della Primavera ed è stato impiegato in 18 gare di campionato e in una di Coppa Italia, per un totale di 19 presenze e due gol. Adesso la risoluzione, con le strade del Frosinone e del tunisino che si separano.