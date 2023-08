ufficiale Genoa, ecco il giovane Gonçalinho. I dettagli del suo arrivo dal Belenenses

Nuovo colpo per la Primavera del Genoa, club che ha ufficializzato l'arrivo di Joao Gonçalinho. Il centrocampista arriva dal Belenenses sulla base di un prestito con diritto di riscatto che se esercitato porterà il giocatore a firmare un nuovo biennale.

Cresciuto nel settore giovanile dello Sporting CP, Gonçalinho nel corso della sua giovane carriera ha effettuato anche un periodo di prova alla Roma. In Portogallo viene descritto come un centrocampista creativo che fa del dribbling, della visione di gioco e dei passaggi filtranti le sue doti principali. Ora l'ufficialità del trasferimento al Genoa, come si apprende dal sito della Lega.