ufficiale Genoa, Zima lascia i rossoblù dopo dieci anni ed approda al VVV-Venlo

Era il 2011 quando Lukas Zima (27) ha abbandonato lo Slavia Praga per continuare la carriera in Italia e precisamente al Genoa. Da allora nessuna presenza in prima squadra, ma una serie di prestiti che hanno portato l'estremo difensore ceco alla Reggiana, al Venezia, al Mantova, al Perugia ed infine al Livorno.

Ora il suo lungo peregrinare sembra finito, ed è arrivata la firma per i prossimi due anni con gli olandesi del VVV-Venlo.