ufficiale Hellas, preso Cortinovis dall'Atalanta: prestito con diritto di riscatto e controriscatto

vedi letture

Alessandro Cortinovis è ufficialmente un giocatore dell'Hellas Verona, arrivato in prestito con diritto di riscatto e opzione di controriscatto dall'Atalanta. Questo il comunicato del club scaligero: "Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Atalanta BC - a titolo temporaneo con opzione e contro opzione sino al 30 giugno 2023 - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Cortinovis.

Nato a Bergamo il 25 gennaio 2001, il centrocampista è un prodotto del vivaio dell’Atalanta, con cui negli ultimi anni si è distinto con la formazione Under 17 (13 gol in 26 presenze) prima e con la formazione Primavera poi, con cui ha totalizzato 64 presenze, 18 gol e 7 assist, conquistando 2 campionati e 1 Supercoppa, oltre ad aver debuttato in Europa nella UEFA Youth League.

Nell’ultima stagione ha militato nel campionato di Serie B indossando la maglia della Reggina, squadra con cui ha raggiunto la salvezza totalizzando 30 presenze, 1 gol e 2 assist.

In Nazionale ha giocato in tutte le formazioni giovanili, partendo dall’Under 15 sino all’Under 21. Con quest’ultima cui ha esordito lo scorso mese di novembre nell’amichevole contro la Romania.

Hellas Verona FC accoglie con un caloroso benvenuto Alessandro Cortinovis augurandogli le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, in maglia gialloblù".