ufficiale Hellas Verona, dalla Danimarca arriva il giovane terzino Sebastian Larsen

vedi letture

Rinforzo dalla Danimarca per l'Hellas Verona. Come si apprende dal sito della Lega serie A, è stato depositato il contratto di Sebastian Larsen. Terzino destro classe 2004, arriva in prestito dall'HB Koge.