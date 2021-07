ufficiale Hellas Verona, Simona Gioè nuovo direttore generale del club gialloblù

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, l'Hellas Verona ha annunciato che Simona Gioè è il nuovo direttore generale del club rossoblù. Questo il testo: "Il Presidente Maurizio Setti e Hellas Verona FC sono lieti di annunciare che la Dott.ssa Simona Gioè assume - a partire da oggi, mercoledì 7 luglio - la carica di Direttore Generale del Club gialloblù.

Laureata in Economia e Commercio, Simona Gioè ha iniziato nel 2017 il proprio percorso professionale in Hellas Verona, ricoprendo dapprima l’incarico di Direttore Amministrativo di Hellas Verona Marketing&Communication e poi quello di Responsabile Amministrativo di Hellas Verona FC".

“Ringrazio il Presidente Setti per la fiducia e per la nuova e gratificante opportunità professionale - commenta il neo Direttore Generale dell’Hellas Verona -. È un incarico stimolante e di grande responsabilità che cercherò di svolgere in continuità rispetto a quanto fatto negli ultimi anni. È una sfida professionale che mi onora e sono felice di affrontarla in un Club come l’Hellas Verona”.

“Sono contento di poter premiare con questo significativo incarico una persona, oltre che una figura professionale, che ha dimostrato negli anni di meritare fiducia e una crescente responsabilità all’interno di Hellas Verona”, tiene a sottolineare il Presidente Maurizio Setti.