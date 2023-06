ufficiale Il Bournemouth non riscatta Matías Viña. Il terzino torna così alla Roma

Adesso è ufficiale, Matías Viña torna alla Roma. Il Bournemouth ha comunicato che non ha esercitato il diritto di riscatto per il terzino uruguaiano, arrivato in Inghilterra durante il mercato di gennaio. Il classe '97 tornerà quindi alla Roma, club a cui è legato fino al 2026.