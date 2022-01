ufficiale Inter, l'attaccante Martin Satriano ceduto in prestito al Brest

Martin Satriano lascia l'Inter a titolo temporaneo per concludere la stagione al Brest. Ecco il comunicato della società nerazzurra: "FC Internazionale Milano comunica il trasferimento di Martín Satriano al Brest, squadra che milita nella Ligue1. L'attaccante uruguaiano classe 2001, che in questa stagione ha collezionato 4 presenze in Serie A, si trasferisce a titolo temporaneo nel club francese fino al 30 giugno 2022".