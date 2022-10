L'Ajax non riscatterà Mohamed Ihattaren, ora è ufficiale. Il club olandese fa sapere con un comunicato ufficiale di aver già avvertito la Juventus che non eserciterà l'opzione d'acquisto. Pertanto il trequartista farà ritorno a Torino e sarà a tutti gli effetti a disposizione di Massimiliano Allegri dal 3 gennaio 2023.

Arrivato a gennaio, dopo l'infruttuosa parentesi alla Sampdoria, Ihattaren era stato mandato nello Jong Ajax, che milita in seconda divisione e dove ha raccolto 5 presenze, segnando 4 reti. Prima del termine della stagione era riuscito a scendere in campo con la prima squadra, raccogliendo 4 minuti nella finale di Coppa d'Olanda persa contro il PSV Eindhoven.

In questa stagione dopo un pre-campionato inizialmente promettente, sono emersi alcuni problemi extra-campo che hanno portato il club, anche per la sua incolumità, a sospenderlo. Iniziata la stagione non è stato inserito nella numerazione della squadra, un segnale indicativo di come l'Ajax abbia deciso di rinunciarvi. La patata bollente ora passa alla Juventus.

ℹ️ Ajax has notified Mohamed Ihattaren and Juventus FC that the option to purchase will not be exercised. Ihattaren's loan will run out on 3 January, 2023 and not be extended.

