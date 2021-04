Dopo il City, arrivano anche gli annunci degli altri club inglesi, tra cui il Tottenham con la rinuncia ufficiale alla partecipazione alla Superlega: "Possiamo confermare - si legge nella nota degli Spurs - che abbiamo formalmente avviato le procedure per ritirarci dal gruppo di squadre facenti parte la Superlega".



We can confirm that we have formally commenced procedures to withdraw from the group developing proposals for a European Super League (ESL).#THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 20, 2021