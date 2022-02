ufficiale Milan, la storia continua. Matteo Gabbia rinnova fino al 2026

vedi letture

Annuncio di rinnovo in orario sorprendente in casa Milan, che tramite il proprio sito ufficiale comunica di aver allungato il proprio rapporto con Matteo Gabbia: "AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Matteo Gabbia fino al 30 giugno 2026. Matteo, nato il 21 ottobre 1999, è arrivato in rossonero all'età di 13 anni e ha completato il percorso nel Settore Giovanile del Milan, fino all'esordio in Prima Squadra nell'agosto 2017. Dopo le 31 presenze collezionate fino ad oggi, di cui 24 da titolare, Matteo continuerà a vestire la maglia rossonera".