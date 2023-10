ufficiale Milan, primo contratto da professionista per Bartesaghi: ha firmato fino al 2026

Importante novità in casa Milan per quel che riguarda il futuro di Davide Bartesaghi, difensore classe 2005 della Primavera che ha esordito anche in prima squadra. Questo il comunicato rossonero: AC Milan è lieto di comunicare che Davide Bartesaghi, difensore della Primavera classe 2005, ha firmato il suo primo contratto da professionista con scadenza nel 2026.

Davide, che aveva partecipato alla tournée pre-season con la Prima Squadra, ha esordito in Serie A durante la partita Milan-Hellas Verona disputata a San Siro il 23 settembre".