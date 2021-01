ufficiale Milan, primo movimento invernale. Duarte saluta e va all'Istanbul Başakşehir

vedi letture

Il Milan comincia a sfoltire la rosa, in attesa dei rinforzi che dovrebbero allungare la rosa di Pioli. Il primo a salutare la rosa rossonera è Leo Duarte, difensore brasiliano che va in prestito per diciotto mesi all'Istanbul Basaksehir: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Léonardo Campos Duarte da Silva all'Istanbul Başakşehir FK fino al 30 giugno 2022. Il Club ringrazia Léo per la professionalità sempre dimostrata e gli augura il meglio per il futuro personale e professionale".