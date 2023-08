ufficiale Napoli, Raspadori ha rinnovato. Contratto fino al 30 giugno 2028

Giacomo Raspadori sarà un giocatore del Napoli per altri cinque anni. Ad annunciare il rinnovo ci ha pensato lo stesso club azzurro con il seguente comunicato: "La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Giacomo Raspadori fino al 30 giugno 2028". Dopo un anno dal suo arrivo nel capoluogo campano la società partenopea ha deciso dunque di premiare l'ex attaccante del Sassuolo, allungando l'accordo per un'altra stagione, con il calciatore che è stato uno dei protagonisti, anche se non di primo piano, della vittoria dello scudetto, suggellato con il gol a tempo scaduto contro la Juventus all'Allianz Stadium, che ha regalato i tre punti all'allora squadra di Spalletti avvicinandola ancora di più al tricolore.

🤝 Giacomo Raspadori in azzurro fino al 2028. 💙 #ForzaNapoliSempre https://t.co/prvhTiFpcN — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 1, 2023

Le parole di Raspadori nei giorni scorsi.

Giacomo Raspadori, nelle scorse ore, prima del rinnovo, aveva affermato: "Sta nascendo un Napoli determinato a dare continuità a quello che ha ottenuto con merito nella stagione passata". Un Napoli che, per rimanere competitivo, ha bisogno della permanenza di Osimhen: "Conta tantissimo. È stato il capocannoniere, è determinante nel Napoli ma lo sarebbe in qualsiasi squadra. Sarei ipocrita nel dire che non conti". Riguardo al gap che le altre devono colmare con gli azzurri dopo lo scorso anno, dice: "Non credo che ce ne sia bisogno. Nel senso che ogni campionato ha la sua storia e Inter, Milan, Juve, Roma e Lazio giocheranno per lo scudetto. Non c’è nulla di scritto, perché poi la vera differenza la farà la continuità nel rendimento e nel cammino. È questa l’arma vincente".