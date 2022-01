ufficiale Napoli, torna (per ora) Younes. L'Eintracht risolve anticipatamente il prestito

L'Eintracht Francoforte ha annunciato di aver anticipatamente risolto il contratto di prestito con Amin Younes. L'esterno offensivo tedesco, 28 anni, fa momentaneamente ritorno al Napoli col quale ha un contratto fino al 2023 anche se è atteso il suo trasferimento in Arabia Saudita. Il giocatore si era trasferito a Francoforte nell'estate 2020 e l'accordo era quello di un prestito biennale. Nella passata stagione Younes ha raccolto 26 presenze in Bundesliga e una in DFB Cup. Per il giocatore quest'anno soli 37 minuti a inizio agosto in coppa nazionale, una panchina all'esordio in Bundesliga senza entrare e poi l'esclusione dalla lista.