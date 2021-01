"Il Parma Calcio 1913 comunica che Fabio Liverani è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Liverani e il suo staff per il lavoro svolto sulla panchina crociata e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera.". Questo il comunicato con cui il club crociato ufficializza l'addio al tecnico Liverani. Adesso si attende soltanto l'annuncio di Roberto D'Aversa, in arrivo in queste ore a Collecchio.

"Questa mattina abbiamo informato Fabio Liverani della decisione di separarci da lui come nostro allenatore. Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine a Fabio per il suo duro lavoro e la sua leadership", il messaggio su Twitter del presidente Krause.



This morning, we informed Fabio Liverani that we've decided to part ways with him as our coach.

I want to express my deepest gratitude to Fabio for his hard work & leadership.

This season has been difficult but @1913parmacalcio are fighters. We move onwards.#ForzaParma 💛💙

— Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) January 7, 2021