ufficiale Roma, è addio definitivo con Zaniolo. Passa al Galatasaray dopo la rottura

Nicolò Zaniolo è un nuovo giocatore del Galatasaray, che ha approfittato della rottura tra il calciatore italiano e la Roma per portare in Turchia uno dei calciatori più promettenti della nostra Serie A. "L’AS Roma comunica di aver raggiunto un accordo con il Galatasaray per il trasferimento di Nicolò Zaniolo. L’attaccante passa alla squadra turca a titolo definitivo. Zaniolo è arrivato nella Capitale nell’estate del 2018, collezionando 128 partite e 24 gol con la maglia giallorossa", si legge sul sito ufficiale del club giallorosso.

Le cifre:

Ai giallorossi andranno subito 16,5 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti 2 milioni che saranno garantiti alla Roma per qualsiasi cessione superiore ai 20 milioni di euro. Inoltre il club giallorosso mantiene il 20% sulla differenza fra la futura rivendita ed i 16,5 milioni saldati oggi dal Galatasaray. Infine si aggiungeranno 13 milioni di bonus che fanno riferimento a obiettivi sia legati al rendimento del giocatore che agli obiettivi di squadra, col 50% di questi facilmente raggiungibile. I due club inoltre si sono accordati anche per un'opzione in favore dei giallorossi per Yusuf Demir e Efe Akman, talenti classe 2003 e 2006 su cui in caso di cessione la Roma avrà la prelazione.