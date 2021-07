ufficiale Sampdoria, preso il giovane portiere Esposito. Ha già esordito in amichevole

Appena privatasi di Petar Zovko (19), portiere bosniaco finito allo Spezia a titolo gratuito, la Sampdoria ingaggia un altro estremo difensore del 2002. Non soltanto per la Primavera, ma in vista della prima squadra, alla luce del debutto nella gara amichevole contro la Nuova Camunia della giornata di ieri.

Si tratta di Matteo Esposito (18), prelevato in prestito con diritto di riscatto dalla Juve Stabia. Lo scorso anno Esposito è stato il titolare del Savoia in serie D, dove ha messo insieme diverse buone prestazioni tanto da meritarsi il soprannome di Saracinesca con ben 18 clean sheets .