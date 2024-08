Ufficiale Juve Stabia, Esposito passa al Giugliano. E firma un accordo biennale con opzione

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo, che la Juve Stabia "comunica di aver raggiunto l’accordo per la cessione, a titolo definitivo, delle prestazioni sportive del portiere, classe ‘02, Matteo Esposito, al Giugliano.

Il calciatore, che con la nostra maglia ha totalizzato 2 presenze in campionato e 3 in coppa Italia, lascia dopo aver effettuato tutta la trafila dal settore giovanile fino alla promozione in Serie B.

La società ringrazia Matteo per la professionalità e l’impegno dimostrati in questi anni e gli augura le migliori fortune professionali".

Fa poi seguito il comunicato del Giugliano: "Il Giugliano Calcio 1928, comunica di aver acquistato a titolo definitivo dall’SS Juve Stabia, il diritto delle prestazione sportive del calciatore, Matteo Esposito. Il portiere classe 2002, ha firmato un accordo su base biennale con opzione di rinnovo".