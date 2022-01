ufficiale Sassuolo, preso Luca Moro dal Padova a titolo definitivo

Luca Moro è ufficialmente un giocatore del Sassuolo. Il contratto dell'attaccante, come si apprende dal sito della Lega Serie A, è stato depositato da pochi minuti e il giocatore si trasferirà in neroverde a titolo definitivo, anche se poi verrà girato in prestito al Catania fino al termine della stagione, finendo dunque il campionato con la maglia degli etnei.