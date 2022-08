ufficiale Spezia, arrivano altre due cessioni. Serpe e Scremin vanno all'Imolese

Doppia cessione per lo Spezia, che cede Serpe e Scremin all'Imolese, in Serie C. Questo il comunicato dei bianconeri. "Lo Spezia Calcio rende noto di aver ceduto all’Imolese Calcio 1919, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del difensore classe 2001 Laurens Serpe. Allo stesso tempo la società di via Melara comunica di aver ceduto al medesimo club, a titolo definitivo, le prestazioni del calciatore Gianluca Scremin".