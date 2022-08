ufficiale Spezia, riecco Kovalenko dall'Atalanta. Prestito con obbligo in caso di salvezza

Viktor Kovalenko torna allo Spezia dall'Atalanta in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. A dare l'ufficialità è stato lo stesso club ligure con il seguente comunicato: "Uno dei protagonisti della salvezza delle Aquile della scorsa stagione, ritorna in maglia bianca!!!

Un ritorno voluto fortemente da entrambe le parti! Viktor Kovalenko è nuovamente un calciatore aquilotto e arriva dall'Atalanta Bergamasca Calcio a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di salvezza.

Il nazionale ucraino, classe ‘96, è stato tra i grandi protagonisti della seconda salvezza in Serie A, con 26 presenze, 1 gol e 4 assist, e ha saputo entusiasmare il pubblico aquilotto, mettendo in mostra qualità tecniche e visione di gioco di altissimo livello.

Trequartista o mezzala, dinamico e bravo ad inserirsi, Kovalenko è cresciuto nello Shakhtar Donetsk, dove ha trascinato la formazione Under 19 fino alla finale di Youth League contro il Chelsea. Aggregato alla prima squadra appena diciannovenne, ha saputo imporsi fin dalle prime partite, toralizzando in sei stagioni ben 199 presenze in maglia arancionera, di cui 28 in Champions League, con un totale di 32 reti realizzate.

Kovalenko è ora pronto a mettere il proprio valore al servizio delle Aquile anche per la stagione 2022/2023 e indosserà la maglia numero 24.

Bentornato Viktor!!!".