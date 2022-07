ufficiale Termina il domino di panchine in Serie A. Lo Spezia si affida a Luca Gotti

Si conclude finalmente la lunga ricerca di un tecnico per lo Spezia. Luca Gotti, ex allenatore dell'Udinese, sarà l'incaricato di centrare la terza salvezza consecutiva in Serie A. Di seguito il comunicato del club ligure: "Sarà Luca Gotti il nuovo allenatore delle Aquile, che guiderà per le prossime due stagioni. Mister Gotti per tutti è il Prof, titolo coniato dopo il conseguimento delle due lauree in Scienze Motorie e Pedagogia, che gli sono valse anche una cattedra presso l’Università degli Studi di Milano".