ufficiale Torino, preso il classe 2002 Baeten in prestito con diritto di riscatto dal NEC

Acquisto in prospettiva per il Torino che ha annunciato l'arrivo in prestito con diritto di riscatto di Thibo Roger Baeten, classe 2002. Questo il comunicato: "Il Torino Football Club comunica di aver acquisito dal Nec Nijmegen, a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Thibo Roger Baeten (classe 2002)".

🤝 | UFFICIALE Il Torino Football Club comunica di aver acquisito dal @necnijmegen, a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Thibo Roger Baeten (classe 2002)#SFT pic.twitter.com/rEGYjIs0ep — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 3, 2021

