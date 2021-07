ufficiale Torino, preso l'attaccante danese Warming dal Lyngby. Contratto di tre anni

Con un comunicato pubblicato quest'oggi sul sito ufficiale, il Torino ha reso noto il secondo acquisto di questa campagna trasferimenti dopo quello di Etrit Berisha. Ecco il testo:

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Lyngby Boldklub, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Magnus Warming. L’attaccante ha firmato un contratto di tre anni, con opzione.

Warming è nato a Nykøbing Falster l’8 giugno del 2000. Dopo i primi calci al Nykøbing, nel 2015 passa al Brøndby, continuando il suo percorso di crescita nel settore giovanile. Nel 2019/2020 torna in prestito al Nykøbing (14 presenze, 4 gol) per poi essere acquistato a stagione in corso dal Lyngby: debutta così in Superligaen, con uno score di 9 presenze e 2 gol. Nello scorso campionato ha totalizzato 30 presenze segnando 5 reti nella massima serie danese. Warming fa parte della rosa della nazionale Under 20 danese con la quale recentemente ha disputato due partite contro l’Irlanda Under 21 e l’Argentina Under 23".