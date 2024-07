Ufficiale Svante Ingelsson riparte da Hillsborough: è un nuovo giocatore dello Sheffield Wednesday

Nuova avventura per Svante Ulf Ingel Ingelsson. Il centrocampista svedese lascia dopo tre anni la Germania e si trasferisce in Inghilterra: dall'Hansa Rostock passa a un club storico come lo Sheffield Wednesday.

Ingelsson si trasferì in Italia nel 2017, quando l'Udinese lo acquistò dal Kalmar, squadra in cui è cresciuto. Dopo un prestito al Pescara è volato in Germania, dove è rimasto fino alla scadenza del contratto con l'Hansa, con cui ha disputato 87 partite.