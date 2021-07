ufficiale West Ham, Felipe Anderson ceduto alla Lazio a titolo definitivo

Il West Ham ha ufficializzato la cessione di Felipe Anderson alla Lazio. Questo il comunicato: "Il West Ham United può confermare di aver concordato un accordo per Felipe Anderson per unirsi alla Lazio di Serie A italiana con un trasferimento permanente non divulgato. L'attaccante 28enne, approdato agli hammers dalla Roma nell'estate del 2018, ha segnato 12 gol in 73 presenze in Claret & Blue. Ha trascorso la scorsa stagione in prestito con l'FC Porto in Portogallo, giocando dieci partite con la squadra di Primera Liga. Tutti al West Ham United desiderano ringraziare Felipe Anderson per il contributo dato durante il suo periodo come Hammer e gli augurano il meglio per il suo futuro".