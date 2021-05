Un'altra finale per Guardiola: può arrivare alla clamorosa quota di 32 trofei

Pep Guardiola può fare 32. Come i trofei che, in caso di successo in Champions League dove sfiderà una tra Real Madrid e Chelsea, andrà a collezionare in carriera. Uno score pazzesco per il tecnico catalano che ha collezionato 21 trofei tra Barcellona e Bayern Monaco e i restanti col Manchester City.

Dura prendere Sir Alex L'età glielo permetterebbe ma dovrà sicuramente faticare e vincere tanto per prendere Alex Ferguson. La cui carriera è una delle più longeve e vincenti, con ben 49 trofei dal 1974 al 2013. Secondo Mircea Lucescu, 36 dal 1979 ai nostri giorni. Poi Jock Stein, 35 dal 1960 al 1985, infine Valerij Lobanovskyi: il Colonnello ne ha vinti 33 dal 1969 al 2002 in cui si è ritirato.